Многоженец Иван Сухов не в курсе о том, что против него возбудили уголовное дело

Многоженец Иван Сухов заявил, что не знает о возбужденном против него уголовном деле по статье о развратных действиях. Мужчина утверждает, что ранее его уже проверяли следователи, которые не выявили никаких нарушений, сообщает РЕН ТВ .

В среду стало известно, что во Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении Сухова. Основанием для этого послужила информация, появившаяся в эфире федерального телеканала. Утверждается, что мужчина подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности дочери.

19-летняя Анна в эфире заявила, что когда ей было 14 лет, отец приставал к ней. Она не обратилась в полицию, но следователи все равно возбудили дело.

Сам Сухов утверждает, что не в курсе этого. По словам мужчины, ранее его уже проверяли правоохранители и отпустили. Также он заявил, что не поддерживает контакт с дочерью.

Сухов прославился в прошлом году, когда заявил, что живет в квартире вместе с тремя женами и 14-ю детьми. В январе этого года он сообщил, что на свет появился его 30-й ребенок.

Также мужчина утверждает, что его семью проверяли органы опеки. По его словам, они не выявили нарушений.