МКАД встал из-за массового ДТП с 8 автомобилями

На месте ДТП уже работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших в аварии уточняются.

Движение транспорта затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Как пишет Baza, на трассе столкнулись восемь машин. Очевидцы рассказали, что виновником ДТП мог стать водитель Chevrolet Cruze, он сначала начал перестраиваться в другой ряд, но потом передумал. Из-за его резкого маневра произошло столкновение с другим авто. Затем Chevrolet потеряло управление и отлетела в еще одну машину.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за аварии на участке МКАД образовался затор длиной более 7 км.