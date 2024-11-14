МК: житель Можайского округа расстрелял подростка, приняв его за полицейского

Житель Можайского городского округа расстрелял подростка, приняв его за сотрудника полиции, который пришел с обыском на его участок, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в деревне Красновидово. К 17-летнему парню приехали друзья и припарковались у подъездных ворот. Один из молодых людей вышел из авто, позвонил приятелю, чтобы тот запустил их на территорию.

Внезапно на подростка набросился 41-летний местный житель. Он потребовал положить трубку и уехать из деревни немедленно. Сначала парень не обратил внимания на мужчину, но вскоре тот выхватил у него из рук телефон, отшвырнув в сторону, и начал стрелять потерпевшему по ногам из травматического оружия. Также он выпустил обойму в автомобиль, где сидели еще двое юношей.

Ребята покинули деревню и обратились в ближайший травмпункт. Оттуда одного пострадавшего госпитализировали с раздробленными костями обеих ног. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Стрелявшего в парней задержали. Оказалось, что недалеко от места инцидента у него расположен участок. Там мужчина незаконно хранил автомат АК-74 и боеприпасы. Подозреваемый, ранее судимый за разбои, сообщил, что принял парня, говорившего по телефону, за сотрудника спецслужб под прикрытием.

Ранее приехавшего с СВО замкомандира в упор расстреляли в его автомобиле в Подмосковье. Мужчина погиб на месте.