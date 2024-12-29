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«МК»: организатор гей-туров для мужчин Андрей Котов найден мертвым в СИЗО

Организатор туристических поездок для представителей ЛГБТ* Андрей Котов** найден мертвым в столичном СИЗО «Водник». Предположительно, речь идет о суициде, сообщает «МК срочные новости» .

Владельца турфирмы «Мен Тревел» нашли сегодня ночью с травмами, характерными для самоубийства. Помимо обвинения в организации экстремистского сообщества, ему грозил срок за распространение порнографии.

48-летний Котов организовывал туры в Подмосковье. Он настаивал, что мероприятия были исключительно туристические. Следствие утверждало, что Котов якобы готовил новогодний ЛГБТ*-тур в Египет.

Ранее защита просила закрыть заседание суда от прессы в связи с угрозой разглашения деталей личной жизни Котова и информации о его здоровье.

*международная организация признана экстремистской и запрещена в РФ.



**внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.