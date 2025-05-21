МК: над пожилым пациентом могли издеваться в больнице Кемерова

В Кемерове 74-летний пациент поступил в больницу ходячим, а выписали его оттуда обездвиженным. Родные предполагают, что медики издевались над пенсионером, сообщает MK.Ru .

Мужчину положили в больницу около месяца назад. Ему поставили диагноз — пневмония. На тот момент пенсионер самостоятельно передвигался, несмотря на гемодиализ.

Однако по ходу лечения родные мужчины заметили, что у того появились пролежни, атрофия мышц и спутанность сознания. Родственники предполагают, что дедушку могли привязывать к кровати.

Также они уверены, что медики не кормили пенсионера и в целом не оказывали ему надлежащего ухода. Несмотря на состояние дедушки, его выписали из больницы, признав «здоровым по анализам».

Теперь мужчина не может бесплатно проходить гемодиализ, так как он не может ходить — ему нужна платная транспортировка. А в реабилитации мужчине отказали.

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