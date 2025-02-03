Мировой историк искусств и его жена найдены мертвыми в Испании

В Испании загадочно скончались мировой историк искусств Энрике Вальдивьесо и его супруга Кармен Мартинес. Их тела обнаружили в доме, сообщает RG.RU .

Трупы нашли утром 2 февраля в Севилье. Мертвых историка искусств и его жену обнаружили в их собственном доме.

Тела нашла одна из их дочерей, которая пришла навестить родителей. Она обратилась в экстренные службы. Полиция проводит расследование инцидента. По предварительным данным, супруги погибли из-за отравления продуктами горения.

Точную причину смерти супружеской четы назовут эксперты.

Вальдивьесо — один из известных мировых экспертов по севильской живописи эпохи Возрождения, барокко и периода XIX–XX веков, профессор истории искусств. Он написал ряд авторитетных статей. Его супруга была преподавателем латыни.

Ранее умер главред старейшего литературного журнала России Михаил Щукин. Он был членом союза писателей РФ.