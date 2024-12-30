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Минобороны: за ночь российские войска сбили один украинский БПЛА над РФ

Украинские боевики вновь попытались нанести удар по объектам на территории России. Атака совершалась ночью, сообщает Минобороны РФ.

Ночью российские средства ПВО вывели из строя один украинский беспилотник. Его уничтожили над Белгородской областью.

29 декабря беспилотник ВСУ нанес удар по движущейся машине в Белгородской области. Ранения получил водитель грузовика.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что три мирных жителя были ранены из-за ударов ВСУ в регионе.