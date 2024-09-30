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Минобороны: за ночь два украинских дрона сбили в воздушном пространстве России

Ночью украинские войска вновь попытались нанести удары по российской территории с помощью дронов. Однако средства противовоздушной обороны ВС РФ пресекли удар, сообщает Минобороны России.

Украинские войска использовали беспилотники самолетного типа. Два таких устройства были ликвидированы в небе Белгородской области.

Однако атака дронов ВСУ унесла жизнь одного из бойцов самообороны региона. Он исполнял боевое задание в поселке Октябрьский Белгородского района.

Ранее украинский дрон прилетел в многоэтажный дом в центре Курска. Администрация города расположена в 100 метрах от здания.