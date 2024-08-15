сегодня в 14:40

Минобороны: ВСУ потеряли более 2,6 тыс военных за время боев в Курской области

С начала боевых действий в приграничных районах Курской области украинские силы потеряли до 2640 военнослужащих, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

​Потери противника на курском направлении составили 37 танков, 32 БТР, 23 БМП, 206 боевых бронемашин, 96 автомобилей, 4 установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 3 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), 20 орудий полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В оборонном ведомстве добавили, что российские подразделения продолжают операцию по уничтожению вооруженных украинских формирований на территории страны.

Ранее командующий спецназом «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские силы продолжают снимать резервы с передовой и направляют их в Курскую область.