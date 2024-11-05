Российские войска отбили шесть контратак ВСУ в Курской области. Разгром противника в регионе продолжается, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения российской группировки войск «Север» атаковали ВСУ рядом с населенным пунктами Новоивановка, Леонидово, Дарьино, Плехово и Николаево-Дарьино в Курской области. Рядом с Нижним Клином, Дарьино и Новоивановкой отбиты шесть контратак противника.

За сутки российские войска в Курской области уничтожили 40 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты и два бронированных автомобиля. Два солдата противника были пленены.

Авиация ВКС РФ атаковала боевиков и технику ВСУ рядом с населенными пунктами Журавка, Ободы, Беловоды, Мирополье, Хотень и Павловка в Сумской области Украины. Там были ранены и уничтожены до 200 украинских солдат, боевая машина пехоты, четыре бронированных машины, два миномета и автомобиль. Два боевика сдались в плен.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВСУ хотели захватить АЭС в Курской области силами 20 тыс. солдат. Для этого они планировали задействовать 27 танков, 50 единиц бронетехники, 5 РСЗО и других вооружений.