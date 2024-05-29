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Минобороны: укрепрайон ВСУ уничтожили из гаубицы Д-30 на донецком направлении

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил укрепрайон и живую силу ВСУ на донецком направлении спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство поделилось видео боевой работы расчета. На кадрах видно, как военнослужащим передают координаты цели, затем они заряжают орудие и производят выстрел.

Огонь артиллерии корректировали расчеты БПЛА. Средства объективного контроля зафиксировали, что все цели были поражены.

Ранее морская авиация ВС РФ уничтожила 2 безэкипажных катера ВСУ, двигавшихся по направлению к Крыму.