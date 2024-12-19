Минобороны Украины: в приложении «Резерв+» глобальный технический сбой

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В украинском приложении «Резерв+» произошел крупный технический сбой. Через него жители страны становились на учет в ТЦК по Сети, сообщает издание « Страна.ua » со ссылкой на заявление Минобороны Украины.

«У нас техническая проблема», — написано при заходе в приложение.

В украинском оборонном ведомстве заявили, что попытаются запустить программу в ближайшее время.

Ранее сотрудник Территориального центра комплектования и соцподдержки Украины заявил, что либо он будет мобилизовывать людей на улицах, либо его самого заберут в ВСУ.