Минобороны Украины: в приложении «Резерв+» глобальный технический сбой
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В украинском приложении «Резерв+» произошел крупный технический сбой. Через него жители страны становились на учет в ТЦК по Сети, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление Минобороны Украины.
«У нас техническая проблема», — написано при заходе в приложение.
В украинском оборонном ведомстве заявили, что попытаются запустить программу в ближайшее время.
Ранее сотрудник Территориального центра комплектования и соцподдержки Украины заявил, что либо он будет мобилизовывать людей на улицах, либо его самого заберут в ВСУ.