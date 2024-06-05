Минобороны: украинский дрон уничтожили над Белгородской областью

Дрон уничтожили в 15:10 5 июня.

Ранее российские военнослужащие в ходе выполнения боевой задачи с применением беспилотников и ракет уничтожили украинские склады с оружием и техникой, которые были в распоряжении оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица», а также боевиков «Иностранного легиона».

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.