Минобороны РФ: военный в Подмосковье убил контрактника, а потом покончил с собой
Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори
В Минобороны РФ заявили, что военнослужащий в Московской области нарушил правила обращения с оружием и убил контрактника, затем он покончил с собой, сообщает РИА Новости.
На месте трагедии сейчас работает комиссия Главного командования ВКС России.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что солдат-срочник открыл огонь в одной из военных частей Подмосковья.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.