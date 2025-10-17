Минобороны РФ: военный в Подмосковье убил контрактника, а потом покончил с собой Происшествия сегодня в 10:56 Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори

В Минобороны РФ заявили, что военнослужащий в Московской области нарушил правила обращения с оружием и убил контрактника, затем он покончил с собой, сообщает РИА Новости.

На месте трагедии сейчас работает комиссия Главного командования ВКС России. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Ранее сообщалось, что солдат-срочник открыл огонь в одной из военных частей Подмосковья.