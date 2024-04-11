Минобороны РФ: украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью

Дежурные средства ПВО российской армии сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории России была пресечена около 09:00.

Беспилотник уничтожили с помощью средств противовоздушной обороны.

За ночь 11 апреля ПВО уничтожила 12 беспилотников ВСУ над территориями областей РФ. Дроны сбили над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и над Республикой Мордовия.

ВСУ также ударили дроном по строящемуся зданию ЦРБ в селе Доброе в Липецкой области. Обошлось без жертв.