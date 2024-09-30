Минобороны: артиллеристы ВС РФ используют тактику «огневой карусели» в ДНР

Военные, служащие в расчетах 152-мм САУ 2С3 «Акация» группировки войск «Восток», используют в бою тактику «огневой карусели». С помощью нее они поддерживают войска, которые штурмуют позиции противника в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

Артиллеристы атаковали солдат ВСУ рядом с населенными пунктами Благодатное и Макаровка. Общие цели артиллерийских расчетов заключаются не только в том, чтобы ликвидировать как можно больше солдат и техники. Расчеты 2С3 «Акация» также сбивают с толку противника, особенно в тех местах, которые идет штурмовать российская пехота.

После того, как САУ отстреляются по целям, они отправляются на место постоянной дислокации. Там их маскируют, чтобы не подвергать опасности уничтожения противником.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной Республике. За день до этого был установлен контроль над Украинском.