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Минобороны: 3 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и Курской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали 3 украинских беспилотника над Крымом и Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли в субботу с 11:00 до 13:00 по Москве.

Два дрона ВСУ были ликвидированы над Курской областью и 1 — над Крымским полуостровом.

Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что за прошедшую ночь над тремя регионами России уничтожили 56 украинских дронов. Большую часть БПЛА противника сбили в Воронежской области — 28.