Минобороны: 3 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и Курской областью
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали 3 украинских беспилотника над Крымом и Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Инциденты произошли в субботу с 11:00 до 13:00 по Москве.
Два дрона ВСУ были ликвидированы над Курской областью и 1 — над Крымским полуостровом.
Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что за прошедшую ночь над тремя регионами России уничтожили 56 украинских дронов. Большую часть БПЛА противника сбили в Воронежской области — 28.