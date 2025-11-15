«Мини-ловушку» из 100-рублевой купюры нашли в магазине Подмосковья

В одном из магазинов Подмосковья среди детских игрушек была обнаружена одна потенциально опасная «мини-ловушка», прикрытая 100-рублевой купюрой. Сотрудники магазина вызвали полицию, но опасность не подтвердилась, сообщает Baza .

Внимание к необычной находке привлекли в продуктовом магазине, расположенном на Шоссейной улице в поселке Некрасовский. На полке с игрушками была замечена 100-рублевая банкнота, под которой находился какой-то объект. О случившемся незамедлительно сообщили администратору магазина, которая вызвала сотрудников полиции.

Прибывшие на место происшествия оперативные службы провели оцепление территории. Опасность не подтвердилась.

В настоящее время правоохранительные органы изучают записи камер видеонаблюдения в магазине, чтобы установить, был ли это случайный инцидент или умышленная хулиганская выходка.

Это не первый случай, когда в Московском регионе находят ловушки, замаскированные деньгами. Так, в жилом комплексе «Мир Митино» на северо-западе Москвы экстренные службы и полиция проводили проверку из-за обнаружения подозрительной купюры. Тогда проверка показала, что предмет не представляет опасности.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик на улице поднял 10-рублевую купюру, которая взорвалась в его руках. В итоге у ребенка оторвало несколько пальцев, которые врачи не смогли спасти, их пришлось ампутировать.

