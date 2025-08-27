Milliyet: исчезнувший в Босфоре пловец из РФ Свечников сбился с маршрута

Россиянин Николай Свечников, пропавший во время межконтинентального заплыва через Босфор, мог временно сбиться с маршрута при пересечении пролива, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Milliyet.

На этой версии настаивает другой участник соревнований — Хаяти Шамильоглу. Спортсмен считает, что его российский коллега не могут утонуть.

По словам Шамильоглу, россиянин «хорошо знал, как двигаться в воде, плыл уверенно». Он предполагает, что Свечников сумел выбраться на берег.

Сейчас поиски пловца продолжаются. Однако его следов не удалось найти. Есть две версии случившегося: либо мужчина утонул, либо после старта выбрался на берег.

Ранее СМИ заявили, что трекер пропавшего мужчины якобы подает сигнал из воды. Однако супруга пловца опровергла эту информацию.

Свечников пропал без вести 24 августа во время заплыва через Босфор в Стамбуле. Он успешно преодолел первый полукилометровый отрезок трассы, а затем исчез. О подробностях происшествия можно узнать в материале РИАМО.