Мигранты подрались с жителями Химок из-за спортплощадки

В Химках произошла потасовка между местными жителями и мигрантами

В подмосковных Химках произошла стычка между мигрантами и местными жителями, сообщает «Царьград» .

Видео драки, в которой участвовали около 20 человек, было опубликовано в Telegram-канале «Многонационал». Предполагаемой причиной разногласий стало недовольство местных жителей из-за того, что футбольное поле постоянно занято мигрантами. По имеющейся информации, они регулярно занимают площадку, из-за чего местным приходится долго ждать своей очереди для игры.

На кадрах видно, что конфликт начался со словесной перепалки на футбольном поле. Обе стороны громко выясняли отношения, используя ненормативную лексику. Спор привел к драке, которая была зафиксирована на камеру.

На данный момент нет информации о задержаниях участников потасовки сотрудниками правоохранительных органов.