Мигранты-насильники из парка Москвы пытались спрятаться на суде

Преображенский районный суд Москвы отправил под арест четверых фигурантов дела об изнасиловании девушки в парке на востоке столицы. Злоумышленники пробудут под стражей до 20 декабря 2024 года, сообщают суды общей юрисдикции города.

Также в Сети опубликованы видео и фото с обвиняемыми в зале суда. На кадрах иностранцы пытаются спрятать свои лица под капюшонами либо укрыться за листами бумаги.

Мигрантов обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

В главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что фигуранты — уроженцы Узбекистана. По версии правоохранителей, они изнасиловали девушку ночью 20 октября в парке у улицы Краснобогатырской.

Над жертвой надругались три иностранца, а четвертый наблюдал за процессом и «стоял на страже», чтобы насильников не заметили прохожие, указывали в Следственном комитете.