Мигрантка в никабе попыталась выбить телефон у снимавшей ее москвички в метро

Жительница Москвы в метро сделала замечание девушке восточной внешности, которая была в никабе, а затем начала снимать ее на телефон. Та в ответ проявила агрессию и попыталась выбить смартфон из рук москвички, сообщает MK.Ru .

Пассажирка сделала замечание мусульманке — женщина заявила, что «в России так ходить не принято». Также она попыталась снять все происходящее на видео.

В ответ девушка в никабе накинулась на москвичку. Она ударила ее, после чего попыталась выхватить телефон. Затем она сама стала снимать конфликт на видео.

Проходящие мимо очевидцы встали на сторону мигрантки. Они отметили, что москвичка не имеет права указывать мусульманке, какую одежду носить. Пассажирка же в ответ напомнила о «взрывах в метро, устраиваемых радикалами», и заявила, что в никабах могут ходить террористы, скрывающие таким способом лицо.

Весной пенсионерка попыталась сорвать никаб с пассажирки в столичном метро. Ее арестовали на семь суток.