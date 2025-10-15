сегодня в 17:35

Мигрант вел развратную переписку с юной родственницей сожительницы в Москве

Мигрант в Москве вел интимную переписку с несовершеннолетней родственницей своей сожительницы. Они все вместе проживали в квартире, расположенной в доме на улице Чечулина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

О странном общении девочка рассказала маме. Та пожаловалась правоохранителям.

29-летнего мужчину задержали, ему предъявили обвинение по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия). Злоумышленника заключили под стражу.

Также выяснилось, что мужчина проживал в Московском регионе с нарушением миграционного законодательства. Его привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП России.

