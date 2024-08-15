Метаморфозы аяуаски: украинец заявил, что убитая им россиянка «освобождена»

Обвиняемый в убийстве россиянки в Перу украинец заявил, что она «благодарит» его

В Перу продолжается расследование убийства россиянки, чьи останки были найдены в местном духовном центре. На днях состоялся судебный процесс над 38-летним украинцем Иваном К., которого обвинили в убийстве 44-летней Людмилы Л. Он объяснял свой поступок желанием изгнать «демона» из женщины. Оказалось, что в жутком убийстве немалая часть событий связана с особым нарконапитком — аяуаской, сообщает kp.ru .

В центре Dos Mundos, где познакомились Иван и Людмила, «пациенты» месяцами придерживаются особой диеты, проходят очищающие процедуры и употребляют шаманское пойло — аяуаску. Они приезжают вместе с детьми, которые также подвергаются подобным манипуляциям. Не все способны вынести столь жесткий режим «лечения», вследствие чего будет с этого места.

Аяуаска — галлюциногенный отвар, который создает психоактивный эффект, длящийся 8-10 часов. После приема напитка якобы можно «общаться с духами». Утверждается, что вкушение напитка не под присмотром шаманов, без соблюдения диеты и сексуального воздержания может привести к летальному исходу. Среди побочных эффектов — тошнота, рвота и диарея.

Иван и Людмила также употребляли аяуаску. Украинец успел сообщить своей сестре, что «увидел» Люсию (Людмилу) после расправы над ней, и россиянка якобы даже выразила ему благодарность за «освобождение». В момент своего задержания украинец находился под воздействием психоделических веществ, и об этом заявлялось в суде. Когда именно он смог полностью прийти в себя — неизвестно.

Таким образом, не исключено, что подозреваемый в убийстве россиянки делал это заявление в состоянии аффекта.

Согласно свежей информации от представителей центра, тело Людмилы было перевезено в Тарапото на севере Перу, где пройдет процесс кремации. После этого прах гражданки РФ отправят родственникам в Москву.

Семье зверски убитой россиянки Людмилы не захотели предоставлять помощь, в то время как для Ивана активисты Dos Mundos приобрели матрас, предметы личной гигиены, еду и даже табак для шаманских обрядов.