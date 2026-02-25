Мешал слой льда: девочка оказалась в «плену» у сугроба в Москве — видео
В Москве девочка провалилась в сугроб и не смогла выбраться
Фото - © Telegram-канал Главного управления Росгвардии по г.Москве
В Москве 10-летняя девочка оказалась в сугробе и не смогла самостоятельно выбраться, сообщает пресс-служба Росгвардии столицы.
Инцидент случился на 3-й Парковой улице. Девочка провалилась в глубокий сугроб, когда играла возле жилого дома.
Она начала звать на помощь. Ее крики услышали сотрудники Росгвардии, которые проезжали мимо.
Они обнаружили ребенка в снегу, поверх которого образовался плотный слой льда. Росгвардейцы смогли аккуратно разбить лед и освободить девочку.
В результате случившегося медицинская помощь не потребовалась. Сотрудники передали ребенка родителям.
