Mercedes-Maybach столкнулся с 2 авто в центре Москвы. Пострадали 5 человек

МЧС: 5 человек пострадали при столкновении 3 авто в центре Москвы

3 автомобиля столкнулись на Краснопресненской набережной в столице. В результате пострадали 5 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасателям удалось достать из искореженной машины человека. Его передали медикам.

Всего в ДТП пострадали 5 человек. 3 человек госпитализировали.

МЧС также опубликовало фото и видео спасения человека. На кадрах видно, что у одной из машин, попавших в ДТП, искорежена передняя часть. Человека зажало между подушкой безопасности и сиденьем. На месте находятся пожарная машина и скорая помощь.