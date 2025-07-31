Менее чем за час на Камчатке произошло три землетрясения

Все три землетрясения были зафиксированы в период с 17:52 по 18:41 по всемирному координационному времени (с 14:52 по 15:41 по мск).

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло мощнейшее землетрясение. О его последствиях можно почитать в материале РИАМО.

30 июля 11:24 по местному времени (в 02:24 по Москве) Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сразу же была объявлена угроза цунами. Вскоре землетрясение достигло магнитуды 8,8 и стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе.