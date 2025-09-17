Менеджеру MangaLIB выписали штраф на 200 тыс за роман между девушкой и змеем*

Менеджеру сервиса MangaLIB Ивану Квасту 10 сентября выписали штраф на 200 тыс. рублей. На ресурсе обнаружили японскую мангу (комиксы) о браке между юной девушкой и гигантским змеем*, сообщает Baza .

Произведение называется «Девушка замужем за Змеем»*. Во время рассмотрения дела суд согласился со стороной обвинения.

Он признал, что отношения между человеком и мифологическим существом считаются «нетрадиционными»*. Судья отметил, что таковыми являются любые отношения, кроме как между мужчиной и женщиной.

До этого Таганский районный суд Москвы уже штрафовал сервис MangaLIB на 14 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Также там находили материалы, которые говорят о смене пола* и призывают к отказу от деторождения*.

MangaLIB — одна из самых популярных платформ в РФ, где выкладывают комиксы и литературные произведения в формате аниме и манги. Туда выкладывают не только профессиональные работы, но и иллюстрации.

*Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.