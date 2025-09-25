Медведь напал на женщину в Петропавловске-Камчатском

Агрессивный медведь напал на женщину и попытался напасть на мужчину в Петропавловске-Камчатском. Пострадавшая получила многочисленные раны, сообщает РИА Новости .

Агрессивное животное ликвидировано. У пострадавшей диагностированы скальпированные раны и повреждена кисть.

Известно, что в тот же день хищник медведь на мужчину на улице Озерной. Также появилось видео, на котором видно, как хищник попытался напасть на мужчину на парковке, однако тот вовремя среагировал и успел запрыгнуть в автомобиль.

Ранее подмосковный пчеловод пожаловался на объевшегося медом медведя. Животное «выжрало дочиста» все лакомство из ульев, разорив пасеку 2 раза.