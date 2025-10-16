«Мечтала о хорошей жизни»: раскрыта правда о «лишенной органов» в Мьянме девушке

Недавно многие СМИ написали о том, что якобы 26-летнюю Веру К. из белорусского Минска вывезли из Таиланда в Мьянму, заставили работать в мошенническом центре, после чего «из-за плохих показателей» продали на органы и кремировали труп. Но друзья и родственники пострадавшей в беседе с kp.ru заявляют, что это неправда.

Подруга Веры К. рассказала, что девушка после завершения школы начала учиться в молодечненском государственном колледже в Молодечне Минской области. Также она занималась пением и любила работать.

Вера К. была бойкой и позитивной. После завершения колледжа, она непродолжительное время работала в минском баре. Девушка хотела «хорошо жить» и отправилась за рубеж.

Минчанка на протяжении пяти лет проживала в КНР. Там работала с детьми в баре. Однако иногда приезжала в Минск.

История похищения

В конце августа 2025 года Вера К. захотела пожить в Таиланде. В последний раз девушка разговаривала с приятельницей 1 октября — тогда у нее был день рождения.

Через неделю подруге позвонила мать Веры К. и рассказала, что девушка исчезла. Затем в Сети начали публиковать информацию о том, что пострадавшая якобы работала в скам-центре в Мьянме, где затем была «продана на органы».

«Все, что пишут — абсолютный бред. Вера не ехала целенаправленно работать моделью», — отметила приятельница пропавшей.

Она не собиралась обманывать мужчин, поскольку это «не ее сфера». Матери Веры К. не звонили люди из Мьянмы, не говорили, что девушку убили, продали на органы и кремировали.

Посол Белоруссии во Вьетнаме и Мьянме Владимир Боровиков отметил, что дело о пропаже Веры К. контролируют. 9 октября мать девушки попросила у дипломатов страны помочь найти ее дочь. Посольство отправило запросы в МИД и правоохранительные органы Таиланда, Мьянмы. Девушку разыскивают.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.