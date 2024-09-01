МЧС: возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовано

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На Московском нефтеперерабатывающем заводе локализовали возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

После приезда спасателей на место пожара возгорание быстро локализовали, открытого горения нет. Жизни людей ничего не угрожает.

В пресс-службе МЧС отметили, что обстановка на МНПЗ спокойная. Завод будет продолжать работу после инцидента.

Ранее в Сети было опубликовано видео пролета дрона ВСУ в сторону Московского НПЗ. Затем прозвучал взрыв.