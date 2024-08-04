МЧС России мониторит обстановку с паводками в Бурятии с беспилотников

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МЧС РФ: спасатели следят за обстановкой с паводками в Бурятии с беспилотников

В трех муниципальных образованиях Бурятии из-за осадков сложилась сложная паводковая обстановка. Сотрудники МЧС России оказывают помощь жителям, в том числе с использованием инновационных технологий, сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели провели эвакуацию жителей села Новоильинск. Их отправили в пункты временного размещения.

На территории Мухоршибирского района сотрудники МЧС следят за обстановкой с использованием беспилотных летательных аппаратов. Федеральная трасса «Байкал» перекрыта с 540 по 590 километры.

Ранее сообщалось, что паводковые воды повредили три моста в Бурятии. Введен режим региональной чрезвычайной ситуации.