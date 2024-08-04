МЧС России мониторит обстановку с паводками в Бурятии с беспилотников
МЧС РФ: спасатели следят за обстановкой с паводками в Бурятии с беспилотников
В трех муниципальных образованиях Бурятии из-за осадков сложилась сложная паводковая обстановка. Сотрудники МЧС России оказывают помощь жителям, в том числе с использованием инновационных технологий, сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели провели эвакуацию жителей села Новоильинск. Их отправили в пункты временного размещения.
На территории Мухоршибирского района сотрудники МЧС следят за обстановкой с использованием беспилотных летательных аппаратов. Федеральная трасса «Байкал» перекрыта с 540 по 590 километры.
Ранее сообщалось, что паводковые воды повредили три моста в Бурятии. Введен режим региональной чрезвычайной ситуации.