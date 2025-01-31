МЧС РФ: тушение пожара в московском хостеле осложняется высокой температурой

сегодня в 09:17

Есть две проблемы, которые влияют на процесс тушения. Дело в высоких температуре и пожарной нагрузке.

На месте происшествия работают 155 сотрудников МЧС РФ. Задействованы 45 единиц спецтехники, среди которых и пожарный поезд.

Пожар произошел в административном двухэтажном здании в Сходненском тупике в Москве с 06:30. Огонь охватил площадь две тыс. квадратных метров.

Из строения эвакуировали около 60 человек. Еще 300 людей покинули его самостоятельно до приезда сотрудников МЧС РФ.

По предварительным данным, горящее здание располагается на территории экс-машиностроительного завода. Там находится гостиница.