МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 31 мая

31 мая в столице ожидается кратковременный дождь, гроза, сильный ветер. Горожан просят быть внимательнее и осторожнее, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Непогода прогнозируется в субботу в период с 15 до 20 часов. В это время на Москву обрушатся ливни, гроза. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В МЧС напомнили, что при таких опасных погодных условиях водителям необходимо снижать скорость, увеличивать дистанцию от других транспортных средств, избегать обгонов и опережений. Парковать авто около деревьев нельзя.

Пешеходам порекомендовали не подходить к шатким конструкциям, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП можно обратиться по номерам 101, 102, 8 (495) 637-31-01.

В Московском регионе в субботу будет гроза, дождь, местами град. При этом температура будет находиться на уровне от плюс 25 до плюс 27 градусов.