МЧС: погибли 3,6 тыс человек на водоемах России за 2024 год

За прошлый год на водоемах РФ погибли свыше 3,6 тыс. человек, из них 383 ребенка, сообщает пресс-служба МЧС.

Также за год произошло около 4,4 тыс. происшествий, пострадали свыше 5,3 тыс. человек.

А в первые дни 2025 года случилось 12 происшествий на воде, спасены 30 человек, из них один ребенок. Погибли восемь человек.

На новогодних каникулах инспекторы ГИМС МЧС РФ усиленно патрулируют водные объекты страны.

Ранее спасатели нашли тело мужчины, который провалился под лед на Кошачьем пруду в столице. Погибший хотел срезать путь и вышел на тонкий лед.