МЧС: на северо-западе Москвы загорелась кровля жилого дома

В ночь на 10 декабря загорелась кровля трехэтажного жилого дома в проезде Досфлота на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС столицы.

«В проезде Досфлота произошло загорание кровли трехэтажного блочного жилого дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из соседних помещений пожарно-спасательные подразделения эвакуировали семь человек.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее педагогический колледж загорелся в Новосибирске на площади 700 кв. м. Огонь ликвидируют с помощью высотной техники.

