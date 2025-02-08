МЧС: 50 человек спасли из горящего здания Электрозавода в Москве

50 человек удалось спасти из объятого огнем здания Электрозавода в Москве. 10 из них пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По данным чрезвычайного ведомства, сведения о пострадавших не поступали. Там опровергают появившуюся ранее информацию о пострадавших. При этом SHOT пишет, что пострадали 8 взрослых и 2 ребенка — они надышались угарным газом.

Пожар произошел в здании Электрозавода, расположенном по улице Электрозаводской, 21. Пятиэтажное строение тушат 60 спасателей МЧС с использованием 16 единиц техники.

Внутри заблокированы люди, они самостоятельно не могут выйти из-за огня и дыма.