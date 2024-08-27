МЧС: 222 ребенка сгорели на пожарах в России с начала года

С начала 2024 года в стране погибли на пожарах 222 ребенка. В пресс-службе МЧС России напомнили, что все они — это жертвы взрослой безответственности.

Именно фразы «на 5 минут к подруге», «я быстро», «за хлебом и обратно» приводят к ужасным последствиям. В чрезвычайном ведомстве напомнили, что ни в коем случае нельзя оставлять детей дома одних даже на минуту.

Важно контролировать, как проводит время ребенок, убирать в недоступное место зажигалки и спички, а также повторять с ребенком порядок действий при пожаре.

Родители должны рассказать детям, что при пожаре нельзя прятаться в шкафу, открывать окна, нужно покинуть помещение и позвать на помощь. Ребенок должен знать номера экстренных служб — нужно постоянно напомнить их детям: 101 и 112.