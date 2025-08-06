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Мать утопила новорожденного в туалете общежития в Москве

Женщина родила в общежитии в Москве, а затем утопила малыша в туалете. Ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице .

По данным следствия, страшные события произошли в общежитие на улице Генерала Дорохова 1 июня. Там в туалетном помещении нашли тело новорожденной девочки.

Правоохранители выяснили, что ребенок умер от асфиксии в результате утопления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Мать малыша нашли. Ей предъявили обвинение по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), она признала свою вину. Следствие ходатайствовало перед судом, чтобы женщину арестовали.

Ранее отец чуть не убил ребенка при домашних родах в Петербурге, перекусив пуповину. Малыш едва не истек кровью.