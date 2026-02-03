сегодня в 19:01

Мать с двумя детьми упала с высоты в Новогорелове в Ленобласти

Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области начала проверку после падения с высоты матери с двумя детьми. Инцидент произошел 2 февраля примерно в 07:30 в поселке Новогорелово, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным данным, девушка упала с 16 этажа многоэтажки с двумя детьми. Один ребенок 2024 года рождения, а второй 2025 года.

Мать от полученных травм погибла на месте. Детей увезли в больницу в Санкт-Петербурге. У них обнаружили травмы. Им оказывается вся необходимая помощь.

Прокуратура оценит работу органов системы профилактики, медучреждений района. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), пунктах «а», «в» части 2 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса России.

