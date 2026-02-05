Мать избивала, ставила на гречку и выгоняла на мороз 7-летнего сына на Урале

Кушвинский городской суд заключил под стражу мать Марину Е., обвиняемую в истязании малолетнего сына, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Женщине предъявлено обвинение в преступлении по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание».

По версии правоохранителей, обвиняемая систематически била 7-летнего ребенка, ставила его коленями на сухую гречку, привязывала за ногу к кровати надолго, била ремнем и шнуром от зарядки телефона, оставляла на длительное время раздетым на балконе в холод.

Она истязала мальчика с июня 2025 года по январь 2026 года.

Суд избрал для матери меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля 2026 года. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

