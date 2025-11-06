Массовые отключения электроэнергии произошли в Херсонской области

Более 200 тысяч жителей Херсонской области остались без света

Крупная техногенная авария на магистральной линии электропередачи оставила без электроэнергии значительную часть Херсонской области, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Энергоснабжение нарушено в десяти муниципальных округах, где проживают свыше 200 тысяч человек в 300 населённых пунктах.

Все социально значимые объекты оперативно переведены на резервные источники питания, а аварийные бригады приступили к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Это уже не первый случай масштабных перебоев с электричеством в регионе — неделей ранее из-за технического износа оборудования подстанции «Виноградово» без света остались 98 тысяч человек в 96 населённых пунктах.