сегодня в 11:40

Массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

Несколько автомобилей попали в аварию на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Оперативные службы города находятся на месте происшествия. Обстоятельства ДТП уточняются.

Информации о количестве пострадавших на данный момент нет.

В районе ДТП образовался затор, движение затруднено. Водителей просят пользоваться путями объезда.

Ранее в Москве в районе Северного Тушина столкнулись грузовик и автобус. Пострадали семь человек, среди них беременная девушка.

