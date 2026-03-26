Массовое ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве
Несколько автомобилей попали в аварию на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Оперативные службы города находятся на месте происшествия. Обстоятельства ДТП уточняются.
Информации о количестве пострадавших на данный момент нет.
В районе ДТП образовался затор, движение затруднено. Водителей просят пользоваться путями объезда.
Ранее в Москве в районе Северного Тушина столкнулись грузовик и автобус. Пострадали семь человек, среди них беременная девушка.
