Массовая драка произошла в ТРЦ «Афимолл» в Москве

Массовая драка произошла в торгово-развлекательном центре «Афимолл» в Пресненском районе российской столицы, сообщает РЕН ТВ .

По предварительной информации, в конфликте участвовали около 50 человек. При этом других подробностей телеканал не приводит.

К настоящему моменту официальные источники не комментировали распространившуюся в СМИ информацию.

При этом в самом торгово-развлекательном центре опровергли данные о массовой драке.

Ранее неизвестные c оружием ворвались в «Кофеманию» на Кутузовском проспекте в Москве и устроили драку. Участники конфликта получили по 15 суток.