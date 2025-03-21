Массовая авария произошла возле ж/д станции Ховрино в Москве

ДТП с участием нескольких машин произошло в пятницу вечером на Северо-Восточной хорде, в районе станции D3 Ховрино, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Причины аварии неизвестны. Они выясняются. Информация о пострадавших также уточняется.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Из-за аварии движение в сторону области было затруднено. Автолюбителям порекомендовали пользоваться путями объезда. В настоящий момент движение восстановлено.

Ранее машины на Киевском шоссе «встали» из-за крупной аварии. На участке дороги столкнулись три машины.