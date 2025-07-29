Масштабный сбой произошел в работе сайта «Почты России»

Россияне зафиксировали сбой в работе сайта «Почты России». На неполадки жалуются жители многих регионов страны, следует из данных на сайте Downdetector.su .

Граждане заметили, что у них не открывается сайт компании — при загрузке всплывает ошибка. Также они не могут войти в личный кабинет в мобильном приложении.

На сбой жалуются жители Москвы и Московской области, Республики Тыва, Ярославской области, Тверской области и т. д.

Сайт «Почты России» не открывается через браузеры ни на компьютерах, ни на телефонах. С чем вязаны неполадки в работе, неизвестно.