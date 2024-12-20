Машина врезалась в столб и перевернулась на Кутузовском проспекте в Москве
В столице на Кутузовском проспекте в районе дома 57 водитель за рулем легкового автомобиля наехал на столб, а затем опрокинулся, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
На месте ДТП работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших в ней уточняются.
Движение по Кутузовскому проспекту в сторону Подмосковья затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за аварии образовался затор протяженностью около 4 км.
Ранее на улице Москворечье Fiat Ducato насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по переходу.