Машина врезалась в столб и перевернулась на Кутузовском проспекте в Москве Происшествия сегодня в 11:58

В столице на Кутузовском проспекте в районе дома 57 водитель за рулем легкового автомобиля наехал на столб, а затем опрокинулся, сообщает пресс-служба городского Дептранса.