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Машина перевернулась после ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в столице, одна из машин опрокинулась, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На месте аварии работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства инцидента и сведения о пострадавших в нем уточняются.

Движение транспорта на дороге в месте ДТП затруднено на 1,2 км. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее мотоциклист погиб в столкновении с машиной на юге Москвы. ДТП произошло на 26 км внешней стороны МКАД.