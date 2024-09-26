Mash: в Узбекистане на неделю арестовали избившую ребенка учительницу

Преподавателя школы номер 188 в узбекистанском Ташкенте, избившую ученика, отправили под арест на неделю. Мальчик на уроке русского попросил говорить ее на этом языке, что и вызвало бурную реакцию со стороны женщины, сообщает Mash .

После того, как в интернете появилось видео избиения ребенка, произошедшего на почве ксенофобии, российское министерство иностранных дел попросило правительство Узбекистана рассказать, что произошло и почему такой конфликт вообще случился. В «ответ» женщину отправили под арест на семь дней.

Но оказалось, что ее наказали не за нападение на ребенка, а за драку с заместителем директора учебного заведения. Тот конфликт произошел ранее.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент в узбекистанской школе. По ее словам, в двух дружественных странах не должно быть вражды на языковой почве.