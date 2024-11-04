сегодня в 11:32

Mash: в Перу молния убила защитника во время футбольного матча и ранила семерых

Перуанские команды «Фамилия Чокка» и «Хувентуд Беллависта» сразились друг с другом в футбольном матче. Во время игры шел дождь и началась гроза, которая привела к трагедии, сообщает Mash .

Погода критически ухудшилась к 23-й минуте матча. Футболисты уходили с поля в раздевалку.

Когда они уже почти покинули траву, началась гроза. В защитника Хосе Уго Де ла Круза Меза ударила молния. Он моментально погиб.

Еще семь игроков получили электрический разряд, но выжили. Сейчас они находятся в больнице.

Ранее на юге Азербайджана скончались от удара молнии два пограничника. Идет расследование.